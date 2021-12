Armie Hammer deja la rehabilitación meses después de las acusaciones de abuso y agresión sexual

Armie Hammer dejó un centro de tratamiento después de pasar la mayor parte de este año allí en medio de una investigación policial sobre acusaciones de agresión sexual en su contra, así como acusaciones de abuso no relacionadas.

El actor de 35 años de Call Me By Your Name y The Social Network se registró en el programa de Florida por problemas de drogas, alcohol y sexo en mayo pasado, dijeron dos fuentes a Vanity Fair el mes siguiente.