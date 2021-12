Kim Kardashian introduce los documentos para ser legalmente soltera y eliminar "West" como su apellido

Añadió: "Ni siquiera he visto los periódicos, ni siquiera estamos divorciados ... Eso no es una broma para mí. Mis hijos quieren que sus padres permanezcan juntos. Yo quiero que estemos juntos".

Aunque Kanye no está listo para renunciar a su matrimonio, la estrella de Keeping Up With the Kardashians comenzó a salir con el comediante de Saturday Night Live, Pete Davidson.