Kim Kardashian apoya sutilmente la carrera de Pete Davidson

El próximo show de Pete Davidson tiene el sello de aprobación de Kim Kardashian.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians dio una sutil señal de apoyo a su nuevo hombre en Instagram, el jueves, 9 de diciembre.

Esto es lo que sucedió: NBC anunció recientemente que Miley's New Years's Eve Party presentada por Miley Cyrus y Pete Davidson se transmitirá en vivo el viernes, 31 de diciembre. Luego, Miley Cyrus recurrió a Instagram para promocionar del programa, compartiendo una foto de ella envuelta alrededor de Pete, quien usó un traje de lujo para la sesión.