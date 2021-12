“Corre de vuelta a mí”: El mensaje de Kanye West a Kim Kardashian durante su concierto con Drake

Kanye "Ye" West aprovechó el momento para cantarle directamente a Kim Kardashian.

Durante el concierto benéfico "Free Larry Hoover" el jueves, 9 de diciembre, el rapero de Runaway cambió la letra de su éxito de 2010 con un mensaje dedicado a su ex, cantando en el outro, "Necesito que corras de vuelta a mí. Más específicamente, Kimberly". La letra provocó una reacción notable de la multitud y sirvió como una súplica directa a la estrella de Keeping Up With The Kardashians, ya que ella asistió al evento junto al novio de su madre Kris Jenner, Corey Gamble.