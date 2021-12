Así es cómo And Just Like That… explica la notable ausencia de Samantha Jones

Adiós, querida amiga…

En el episodio de estreno del revival de Sex and the City de HBO Max, rebautizado And Just Like That…, la ausencia de Samantha Jones fue abordada y explicada de inmediato. Cuando sus viejas amigas Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) se encontraron con una vieja conocida, gritaron por el regreso de Bitsy Von Muffling (Julie Halston), se les preguntó acerca de su "cuarto mosquetero desaparecido".

En lo que al principio se sintió como una explicación desechable, Carrie y compañía explicaron que Samantha "ya no está con nosotras". No, no de esa manera. En cambio, Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall en las seis temporadas originales del show, ahora está viviendo en Londres.