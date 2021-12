Joshua Bassett habla sobre comentarios "dañinos" que minimizan su caso de agresión sexual

Joshua Bassett habló sobre los efectos dañinos de dudar de los sobrevivientes de agresión sexual.

El actor de The High School Musical: The Musical: The Series habló sobre haber sido agredido sexualmente en su infancia y adolescencia en una entrevista reciente con GQ. Él compartió que recientemente recordó el abuso infantil y dijo, "Lo enterré hasta ahora".

"Y cuando era adolescente, un hombre mucho mayor abusaba de mí de forma rutinaria, y yo no podía verlo por lo que era en ese momento", compartió el joven de 20 años.

Joshua dijo que se sentía listo para discutir este trauma porque "con suerte ayudará a las personas que lo están experimentando".