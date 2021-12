¡Disney prepara una serie luego de inspirarse en Shakira!

Shak no solo interpretó la canción principal: Try Everything, sino que prestó su voz a Gazelle, una gacela hecha a su imagen y semejanza.

Cuando en 2020 se anunció que Disney prepara paraba una cinta inspirada en Colombia, todos asumieron que era sinónimo de Shakira. Sin embargo, la madre de Milan y Sascha no estuvo en el proyecto.

Como resultado, Shakira dijo que Gazelle recibió un cambio de imagen completo, agregando caderas más grandes, pestañas más largas, ojos más oscuros y cabello más ondulado al personaje.