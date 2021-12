Las 6 revelaciones más personales de Jennifer Aniston

El costo emocional de la reunión

Aunque Jennifer estaba emocionada de pasar el rato con el elenco de Friends una vez más para el especial de HBO Max en mayo, no se dio cuenta de cuánto la afectaría el proyecto. "Llegas allí y es como, 'Oh, claro, no había pensado en lo que estaba pasando la última vez que estuve aquí'", le dijo a The Hollywood Reporter. "Y me tomó por sorpresa porque fue como, 'Hola, pasado, ¿te acuerdas de mí? ¿Recuerdas cómo apestaba eso? Pensaste que todo estaba frente a ti y que la vida iba a ser simplemente hermosa y luego pasaste por el tiempo más difícil de tu vida?' Todo fue muy discordante... tuve que salir en ciertos puntos. No sé cómo lo cortaron".