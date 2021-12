El equipo de Rebel Wilson cuestionó su pérdida de peso después de lograr la fama como la gorda divertida

"Dije, 'Está bien, voy a hacer este año de salud, siento que realmente voy a transformarme físicamente y cambiar mi vida'", dijo. "Y ellos estaban como, '¿Por qué? ¿Por qué querrías hacer eso?'"

Aunque dijo que tenía "mucha confianza siendo más grande" en el pasado, Rebel notó que sus "conductas alimentarias emocionales" pasadas "no eran saludables" y buscó cambiarlas. "No necesitaba un balde de helado todas las noches", dijo. "Esa era mi forma de adormecer las emociones usando alimentos que no eran lo más saludable".