Así fue el reencuentro especial de Jennifer Aniston con su ex Justin Theroux

Esta vez, los ex se cruzaron gracias a su trabajo en el especial Live in Front of a Studio Audience que se emitió el martes, 7 de diciembre, y del que Theroux fue coproductor ejecutivo. Aniston protagonizó con Dowd una recreación de un episodio de "Facts of Life", con Aniston interpretando a Blair y Dowd como la Sra. Garrett.

A juzgar por la foto, y la historia posterior a la separación de la pareja, las dos estrellas se mantienen en muy buenos términos.