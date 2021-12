Alicia Machado responde a Gaby Spanic tras decir que ella no se mete en la cama con cualquier persona

Durante un especial con Acceso Total, Alicia dijo: "Que se trate, que busque ayuda psiquiátrica. Deseo que encuentre la luz, el perdón dentro de sí misma, y que encuentre ser feliz".

Más tarde, durante un live Gabriela comparó su experiencia en el reality de Telemundo con Dancing with the stars, donde está ahora: "Aquí no hay envidias, aquí no hay difamaciones, aquí no hay historias que cuentan, no, aquí todo es tan real, pero sobre todo de corazón, aquí la gente es muy generosa, se apoyan unos a los otros".