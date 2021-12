Dwayne Johnson demostró que es un verdadero People’s Champion al cederle su PCA a esta chica especial

"Ella dijo, 'Me dijo que te dijera que eres el campeón de la gente, te lo has ganado, te llevas ese título'", reflexionó Johnson. "Años después de estar aquí con ustedes, ustedes me votaron como el Campeón de la Gente, la ironía no se me escapa porque me doy cuenta de que lo que significa ser el Campeón de la Gente es mucho más grande que yo. Trata bien a la gente, trata a las personas con amabilidad. Cuida a las personas. Incluye a las personas, a todas las personas, a todos los colores, no importa".