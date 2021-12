Khloé Kardashian dejó muy poco a la imaginación con su épico vestido de los PCAs

Te vemos, Khloé Kardashian.

La estrella de 37 años de Keeping Up with the Kardashians dejó poco a la imaginación el martes, 7 de diciembre, en los People's Choice Awards 2021, y llamó la atención con un minivestido plateado mientras animaba a su hermana Kim Kardashian, quien se llevó a casa el Fashion Icon Award en la ceremonia repleta de estrellas.

Khloé mantuvo su peinado simple usando su cabello rubio suelto y se apegó al mínimo a los accesorios - ¡hola, tacones transparentes! - para que su vestido brillara.