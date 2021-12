Becky G se ganó el título del look más sexy en los People's Choice Awards 2021

"Es más que un sueño que se hizo realidad. Siento que no me ha golpeado el hecho que tengo una canción con una de mis ídolos musicales" dijo. "Y después de lograr pasar un tiempo con ella y conocerla como persona, puedo decir que tiene una energía hermosa y completa. Estar en su presencia y compartir el escenario con ella. Me siento muy honrada y me siento muy honrada también de estar presentando este premio junto a ella".