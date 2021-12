JoJo Siwa luce como una princesa de Disney con un glamouroso vestido en los PCA'S 2021

Desde la alfombra roja de Live From E!, la estrella de Dance Moms se abrió mientras hablaba con Laverne Cox sobre el increíble año que ha tenido.

"Es asombroso. Los fans han estado junto a mí por nueve años ya, lo que es algo muy loco" dijo JoJo. "Estoy muy agradecida, me siento llena de gracias y los aprecio por cada día que han estado allí".

Continuó: "Durante mi viaje en Dancing With the Stars sentí todo el amor y todo el apoyo que el mundo me dio y ahora, estoy nominada a un People Choice Award. ¡Es demente! Este ha sido un año más lleno de amor que nunca y se siente muy bien".