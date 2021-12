La promesa de Kristin Davis a los fans de Sex and the City: “Nunca le faltaríamos el respeto a Samantha”

En una historia de portada reciente para Vogue, Parker habló sobre la "charla misógina" que ella y sus coprotagonistas han enfrentado y que "nunca sucedería. Acerca. De. Un. Hombre".

"'Cabello gris cabello gris cabello gris. ¿Tiene canas?'", dijo Parker sobre los comentarios. "Estoy sentada con Andy Cohen y él tiene una gran cantidad de cabello gris y es exquisito. ¿Por qué está bien para él? ¡No sé qué decirles! ¡Especialmente en las redes sociales! Todos tienen algo que decir. ‘Ella tiene demasiadas arrugas, no tiene suficientes arrugas'. Casi se siente como si la gente no quisiera que estemos perfectamente bien con el lugar en el que estamos, como si casi disfrutaran que nos duela lo que somos hoy, ya sea que elijamos envejecer naturalmente y no lucir perfectas, o si tú haces algo, si eso te hace sentir mejor. Sé cómo me veo. No tengo otra opción. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?"

Davis dijo en Today que ella y sus compañeros de reparto "lo vieron venir".

"Aunque tengo que decir que todavía duele a veces... Sarah y yo estamos actualmente en un apagón mediático. Cynthia es más dura y no lo hace. Así que pensamos, Tú nos dirás más tarde, ¿de acuerdo?'", dijo. "Sabes que tuvimos paparazzi con nosotros todo el día. Y seguíamos pensando, '¿Por qué se no van? Tienen la oportunidad'. Y creo que, no te ofendas, no te enfades conmigo, pero estaban esperando una mala toma. ¿Sabes a qué me refiero? Así que, como 12 horas de paparazzi por una mala toma para que pudieran decir malo, es frustrante".