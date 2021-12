H.E.R. Cardi B, Lili Reinhart y todas las estrellas que dirán presente en los People’s Choice Awards 2021

¡Los People's Choice Awards 2021 serán un evento repleto de estrellas!

E! y NBC anunciaron una nueva y emocionante lista de presentadores e intérpretes para el evento de cultura pop del año, que se transmitirá en vivo hoy 7 de diciembre en E!

La cantante ganadora de premios Grammy y de la Academia H.E.R. subirá al escenario en los PCAs 2021 para un gran tributo que rinde homenaje a la vida y el legado de la leyenda del R&B Marvin Gaye, que coincide con el 50 aniversario del lanzamiento de su renombrado disco What's Going On. H.E.R. se unirá a los artistas previamente anunciados, como Blake Shelton y la Music Icon 2021 Christina Aguilera para una noche inolvidable de actuaciones imperdibles.