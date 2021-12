Chris Noth defiende a Sarah Jessica Parker de los comentarios de Kim Cattrall

Moviestore Collection/Shutterstock

Cuando se desarrolló todo el drama por primera vez, Cattrall compartió que no tenía interés en hacer una tercera película de Sex and the City, por lo que no fue una sorpresa cuando se supo que no reviviría a su personaje de SATC, Samantha Jones, en And Just Like That…

Pero afortunadamente, la mayoría del elenco original regresará para la nueva serie de HBO Max, incluidos Parker, Noth, Davis, Nixon, David Eigenberg como Steve Brady, Evan Handler como Harry Goldenblatt y Mario Cantone como Anthony Marentino, junto con algunas caras nuevas como Nicole Ari Parker y Sarah Ramirez.

And Just Like That… se estrena el 9 de diciembre en HBO Max.