Por qué Taylor Swift, Jack Antonoff y St. Vincet no obtuvieron nominaciones al Grammy por Sour

Getty Images

Mientras tanto, los fanáticos seguirán viendo los nombres de Antonoff, St. Vincent y Swift en la lista de los Grammys. La cantante de All Too Well y su colaborador de toda la vida están nominados al Álbum del Año por evermore, mientras que Antonoff también recibió un reconocimiento como Productor del Año, No clásico. St. Vincent se postula para un premio Grammy al Mejor Álbum de Música Alternativa gracias a su séptimo álbum de estudio, Daddy's Home. En cuanto a Rodrigo, ella es oficialmente nominada al Grammy con siete nominaciones.

"Muchos sueños se han hecho realidad para mí este año, pero este es probablemente el más significativo", escribió en una publicación de Instagram. "Gracias a todos los que han creído en mí y apoyado las canciones que escribo. Y gracias a @recordingacademy por el reconocimiento. Soy más que humilde. Verdaderamente es un día que nunca olvidaré. Muy agradecida aghhh".