Megan Fox y Machine Gun Kelly revolucionan el concepto de “pareja inseparable” con este look

Otras celebridades que asistieron a la noche especial fueron la rockera Avril Lavigne y las estrellas de TikTok Charli y Dixie D'Amelio y Chase Hudson.

Esta no es la primera vez que la actriz de Jennifer's Body y el cantante de Forget Me Too comparten un gran momento de moda juntos. En octubre, los tortolitos aparecieron en la portada de la edición de otoño/invierno de British GQ Style con una apasionante sesión de fotos que mostraba a Megan casi completamente desnuda y apuntando con un arma a un Machine Gun Kelly de pelo largo.