Pampita reveló cómo es su relación actual con Benjamín Vicuña

"Soy muy respetuosa con el vínculo familiar, que es lo que siempre predomina y yo trato de cuidar. Tenemos un vínculo de familia y no quiero que ningún tema interfiera con eso. Por eso, no me tiento para nada en hablar sobre eso públicamente ni me gusta que me pregunten", explicó Ardohain.

Además, agregó que si pudiera, lo evitaría, pero "al tener un programa diario, viene la prensa a buscarme, pero soy muy respetuosa con el trabajo de los noteros, de los camarógrafos que están esperando en la puerta; por eso siempre paro y estoy a su disposición, pero ya me conocen y saben que es una puerta que no voy a abrir".