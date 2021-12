Así es cómo el reboot de Sex and the City tratará la muerte de Willie Garson

Nuestro mejor amigo gay favorito vivirá por siempre.

El actor de Sex and the City Willie Garson murió tristemente el 21 de septiembre, después de una batalla contra el cáncer, en medio de la filmación del reboot, And Just Like That. Su repentino fallecimiento llevó a muchos fanáticos a preguntarse cuál sería el destino de su personaje.

Ahora, el showrunner de And Just Like That y productor ejecutivo de Sex and the City, Michael Patrick King, ha revelado que la muerte de Garson no estaba escrita en la historia del próximo reboot. Es decir: el mejor amigo y confidente de Carrie Bradshaw, Stanford Blatch, todavía está vivo.

El 3 de diciembre, en una entrevista con The New York Times, King respondió nuestras preguntas sobre el destino de personajes como Mr. Big, Samantha Jones y Stanford Blatch.