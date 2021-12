Tristan Thompson espera un tercer bebé, según una nueva demanda de paternidad

Como parte de su presentación, Maralee incluyó un mensaje texto que ella afirma que Tristan le envió, que dice, "Ya sabes cómo me siento. Mis sentimientos no han cambiado en absoluto. No [estaré involucrado en absoluto. Por cierto, si creo que tener este bebé te hará ganar algo de dinero. Está completamente mal. Sabes que me retiro después de esta temporada. Por lo tanto, en términos de apoyo, será lo que se requiera mensualmente para alguien que esté desempleado. Es Texas, así que será sólo un par de cientos de dólares".

Si bien Tristan no ha anunciado públicamente su retiro, ni la liga ha comentado, su supuesto mensaje de texto continuó, "Así que es mejor que te lleves estos 75k que estoy ofreciendo porque no obtendrás nada parecido con tener un hijo con un padre que es desempleado. Todo lo que tendrás es un bebé con un padre que no tiene nada que ver con el niño y unos cientos de dólares de manutención infantil al mes".

Los abogados de Maralee y Tristan no tuvieron una respuesta inmediata cuando se les contactó para emitir comentarios de parte de E! News