Demi Lovato cambió nuevamente el enfoque de su sobriedad

La estrella de OK to Not Be OK también entró en detalles sobre su enfoque personal de la sobriedad en la serie documental Demi Lovato: Dancing With the Devil, que abordó su pasada adicción a la heroína, su sobredosis de drogas casi fatal en 2018 y su posterior recuperación.

"He dudado en compartir hasta ahora que he estado fumando marihuana y bebiendo con moderación", dijo durante el episodio final.

"Aprendí que cerrar las puertas a las cosas me hace querer abrir la puerta aún más. Aprendí que no me funciona decir, 'Nunca volveré a hacer esto'", explicó. "Realmente, realmente he luchado con esto. He terminado con las cosas que sé que me van a matar, ¿verdad? Pero desearía poder obtener algo de alivio tal vez a través de, como, hierba o algo así, y decirme a mí mismo que nunca puedo tomar una copa o fumar marihuana, siento que eso me está preparando para el fracaso porque soy un pensador en blanco y negro ".