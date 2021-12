¿Little Mix se separa oficialmente? La agrupación anunció un break después de su gira 2022

"Han sido 10 años increíbles, una maravillosa aventura sin parar, y creemos que es el momento adecuado para tomar un descanso y poder recargar energías y trabajar en otros proyectos", continuó el comunicado. "No podemos agradecerles lo suficiente por su amor y apoyo sin fin desde el principio. Los amamos mucho a todos".

Sin embargo, esto no significa que los días de gloria de Little Mix estén contados. Como les aseguraron a los fans, "No nos vamos a separar, Little Mix llegó para quedarse".