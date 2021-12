Gigi Hadid llega a España después de su disputa familiar con Zayn Malik

TheImageDirect.com

La fuente cercana a las Hadid se hizo eco de este sentimiento y dijo, "Todos están tristes porque las cosas se pusieron tan feas y tomaron este giro. En todas las familias hay drama y emociones intensas, pero sienten que Zayn cruzó una línea y él debe ser responsable".

Tras los informes de que Zayn tuvo un altercado con Yolanda, él emitió una declaración pública en Twitter aparentemente abordando la noticia. "Como todos saben, soy una persona reservada y deseo mucho crear un lugar seguro y privado para que mi hija crezca", escribió el ex 1D. "Un lugar donde los asuntos privados de la familia no se lanzan al escenario mundial para que todos puedan hurgar y desmenuzar. En un esfuerzo por proteger ese espacio para ella, acepté no cuestionar las afirmaciones que surjan de una discusión que tuve con un miembro de la familia de mi pareja que entró en nuestra casa mientras mi pareja estaba fuera hace varias semanas".