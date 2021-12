Scott DIsick comparte una adorable foto de Reign después de perder un diente

La fundadora de Poosh también compartió una nota que dejó nada menos que el Hada de los Dientes. "Soy demasiado pequeña para traerte un juguete", decía la nota, que estaba colocada en un buzón del tamaño de un hada. "Usa este $ para elegir uno que te guste".

Sin embargo, la amiga íntima y personal de Kourtney, el Hada de los Dientes, no siempre ha llegado a una configuración elaborada. ¿Quién podría olvidar cuando ella compartió en Keeping Up With the Kardashians que le había dado a su hijo Mason Disick 100 dólares, simplemente porque era el único efectivo que tenía en su bolso?