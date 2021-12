Así fue cómo Channing Tatum celebró el cumpleaños de Zoë Kravitz

Esto no es mentira: hay magia entre Channing Tatum y Zoë Kravitz.

De hecho, el actor de Step Up mostró sutilmente algo de amor por la estrella de High Fidelity el 1º de diciembre en celebración de su cumpleaños 33. Después de ver al padre de Zoë, Lenny Kravitz, compartir una dulce foto del dúo en Instagram, Channing no pudo evitar darle un "me gusta". Eso es porque la adorable foto de padre e hija mostraba a Zoë y Lenny en la playa junto con la leyenda, "Feliz cumpleaños, Zoë. Tantos castillos más para construir juntos. Te amo sin fin".