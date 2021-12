No creerás lo que dijo Piqué sobre cómo ayuda a Shakira con su música

En julio pasado, Shak reveló en una entrevista con ET Canadá que el padre de sus hijos: "no sabe absolutamente nada sobre el negocio musical... No entiende los videoclips muy bien. Me dice: 'Está bien, pero ¿por qué no tiene nada que ver con la canción?'".

Agregó: "Es un deportista de arriba abajo y también un empresario, pero definitivamente no es un artista. Pero es mi familia, y por eso siempre me gusta saber qué piensa de mis creaciones".