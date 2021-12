Shawn Mendes estrenó esta nueva canción de ruptura después de terminar con Camila Cabello

Después de vivir un verano de amor, Shawn Mendes está marcando el comienzo de una temporada más sombría.

El miércoles, 1º de diciembre, el cantante de 23 años lanzó su último sencillo, It'll Be Okay, y digamos que es posible que no estemos tan bien después de escuchar esto. La balada lenta llega solo dos semanas después de que él y Camila Cabello, de 24 años, anunciaran su separación después de más de dos años juntos.