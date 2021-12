Un departamento, un auto y más: Todo lo que YosStop le habría dado a Ainara Suárez para quedar libre

Conoce todos los detalles en el video de arriba.

Ainara Suárez y su equipo legal convocó a una conferencia de prensa la tarde de este 1 de diciembre para fijar su postura.

"No le otorgué el perdón; es una suspensión del proceso", dijo Ainara a los medios presentes. Agregó: "No es una persona de mi agrado, pero tampoco es una persona que odie, creo que es más un poco de indiferencia, simplemente es una persona que me hizo daño, que fue parte de mi historia y ahí queda".