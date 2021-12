Alec Baldwin asegura que él "no apretó el gatillo" durante el accidente fatal en su película

"Nunca apuntaría con un arma a nadie y apretaría el gatillo, nunca", dijo Baldwin, y agregó que una bala "ni siquiera se suponía que estuviera en la propiedad" donde estaban filmando en Nuevo México.

Cuando Stephanopoulos preguntó cómo se colocó una "bala real" en el arma, Baldwin respondió: "No tengo idea" de lo que sucedió.

A lo largo de la entrevista, Baldwin se emocionó mientras hablaba sobre el accidente, diciendo: "Pienso en el pasado y pienso en lo que podría haber hecho". "Ella era alguien que era amada y admirada por todos los que trabajaban con [ella]. Quiero decir, incluso ahora me cuesta creer que [ella se haya ido]. No me parece real".