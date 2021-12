¡Aislinn Derbez confirma su noviazgo de 9 meses con Jonathan Kubben!

En julio de este año, Aislinn Derbez compartió en el podcast Se regalan dudas el miedo que tenía de compartir con el público una nueva relación después de su sonado divorcio de Mauricio Ochmann.

"... Siento que me van a acribillar, imagínate toda la crítica, y me doy cuenta que me importa... Van a decir que ahora otro, que cuánto va a durar, van a comparar uno con otro...", dijo.

Bueno, el miedo ha quedado atrás, pues tanto Aislinn Derbez como Jonathan Kubben han confirmado su relación.

