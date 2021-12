Christina Aguilera recibirá el primer Music Icon Award en los People’s Choice Awards 2021

No te pierdas a Christina Aguilera recibiendo el Music Icon Award cuando los People's Choice Awards 2021 que se transmitirán el martes, 7 de diciembre, en E!

Los premios People's Choice Awards y Live From E!: The People's Choice Awards 2021 son producidos por Den of Thieves con los productores ejecutivos Jesse Ignjatovic, Evan Prager y Barb Bialkowski.