Mira por qué a Kim Kardashian le gusta “mantener la paz” con Kanye “Ye” West

La estrella de Keeping Up With the Kardashians también compartió imágenes del evento, incluido un mensaje en el cielo que decía, "Virgil estuvo aquí" con luces rojas brillantes.

Según las fotos publicadas en las redes sociales, Kim y Ye posaron junto con su hija e incluso parecían estar usando atuendos negros a juego. Según un usuario de Twitter, North lucía la misma camiseta que usó su padre en 2012.

El rapero de Donda y la fundadora de SKIMS eran amigos y colaboradores de Virgil desde hace mucho tiempo. El músico hizo una pasantía con Virgil en Fendi en 2009 y en 2013, Ye contrató al diseñador para que fuera su socio creativo.