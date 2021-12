Kourtney Kardashian tuvo la mejor respuesta para este comentario sobre un posible embarazo

Kourtney Kardashian está literalmente tratando de disfrutar la vida.

La estrella de Keeping Up with The Kardashians se encontró respondiendo otra pregunta sobre su cuerpo después de compartir fotos calientes de un chapuzón en la piscina. Si bien muchos fanáticos y seguidores inundaron la sección de comentarios con emojis de fuego y corazón, y su mejor amigo Simon Huck comentó, "Vistas para días", hubo un usuario que aprovechó la oportunidad para alimentar rumores, y Kourtney simplemente no estaba de acuerdo. "No quiero ser esa chica, pero... ¿esa es una barriga embarazada?", escribió la usuaria debajo de la foto en bikini. Una vez más, refiriéndose a la especulación, Kourtney escribió, "¿realmente vamos a hacer esto cada vez que publique una foto?".