Benjamín Vicuña revela cómo ha vivido realmente el duelo por la muerte de Blanca

"Hice lo que pude, y cuando intenté ocultarlo me volvió como un búmeran. Hay que entender que la vida es un abanico de momentos y que no existe una sola sensación. Parte de la vida es el desamor, la desilusión, y yo creo que lo importante es no querer evadir justamente la vida; intentar aprender algo, estar consciente, estar despierto, transitarla."