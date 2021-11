Britney Spears asegura que ahora que su tutela terminó sí “toma la medicación correcta”

En el testimonio de la corte, entregado en junio, Britney alegó que su padre y ex tutor, Jamie Spears, apoyaó que las enfermeras le dieran litio y la monitorearan en su casa después de que ella se negó a completar una residencia en Las Vegas. "No sólo mi familia no hizo una maldita cosa, mi padre estaba totalmente de acuerdo", testificó Britney. "Todo lo que me pasaba tenía que ser aprobado por mi papá".