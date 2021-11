Kim Kardashian recibirá el Fashion Icon Award en los People’s Choice Awards 2021

Kim es reconocida en la industria de la moda y la belleza por sus exitosas empresas y asociaciones comerciales. En septiembre de 2019, lanzó su popular marca de fajas, SKIMS, que recientemente fue valorada en más de 1 mil millones de dólares, junto con sus marcas de belleza KKW BEAUTY y KKW Fragrance, que se lanzaron en 2017.

Mira a Kim aceptar el Fashion Icon Award el martes 7 de diciembre en E! cuando los People's Choice Awards 2021 se transmitan en vivo desde Barker Hangar en Santa Mónica.

Y no te pierdas Live from E!: The 2021 People's Choice Awards, que comienza con un especial de alfombra roja también en E!.

Los People's Choice Awards y Live from E!: The 2021 People's Choice Awards son ambos producidos por Den of Thieves con los productores ejecutivos Jesse Ignjatovic, Evan Prager y Barb Bialkowski.