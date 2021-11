JoJo Siwa no se guarda nada sobre cómo lidia con una ruptura y las cosas que no le gustan en una relación

Amy Sussman/Getty Images

Aunque la estrella de Dance Moms no reveló si planea estar soltera por un tiempo, su madre, Jessalynn Siwa, intervino en las cualidades que espera que tenga la futura pareja de su hija.

"Necesito que la pareja de JoJo sepa quién es Joe y no trate de cambiarla y no intente quitarle lo que ha hecho", dijo Jessalynn. "Necesito que la acepten y vivan su mejor vida con JoJo".

La estrella de reality estuvo de acuerdo con su madre y también reveló cuáles son sus factores que rompen la magia en el departamento de las citas. Pista: son "pequeñas cosas".

"No debes pensar que beber leche es extraño porque me gusta la leche", señaló JoJo. "No debes pensar que el ranch es asqueroso porque a mí me gusta el ranch. Los pepinillos. Nos encantan los pepinillos, los champiñones".

Ella añadió, "Odio el lápiz labial, pero me doy cuenta de que, dependiendo de la persona, no creo que me moleste el lápiz labial. No creo que me moleste".

JoJo también expresó que cuando se trata de ver una película con su pareja, ella no es de las que deciden sobre la película. Pero aquí está el truco, "Tú tampoco", compartió. "Es una decisión de mutuo acuerdo".

¿En cuanto a por qué eso es un factor decisivo? El adolescente explicó, "Una vez estuve en una relación, este fue mi primer novio, nos sentamos allí, no abrazados, simplemente nos sentamos allí y vimos la película. Y la película era Avatar, que dura cuatro horas. Nunca más veré una película que otra persona quiere ver. Son cuatro horas de mi vida. ¿Qué podría estar haciendo ahora mismo? Tantas cosas".