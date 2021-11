Entre lágrimas, Galilea Montijo pide un alto a las difamaciones en su contra

A través de su cuenta de Instagram, Galilea Montijo pidió un alto a los ataques y difamaciones en su contra, aclarando varias cosas que se han dicho a su alrededor.

Días antes de este pronunciamiento, la conductora había expresado ante las cámaras de Suelta la Sopa: "¿Desde dónde me han metido relaciones? Que si con presidentes... y han sido calumnias. No siempre el que calla otorga, muchas veces lo he dejado pasar porque es el chisme, no estaba casada, no tenía un hijo, hoy sí tengo a quién cuidar", declaró.