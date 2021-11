Bradley Cooper recuerda el “loco” momento en que fue amenazado con un cuchillo en Nueva York

"Yo solía ​​caminar por la ciudad de Nueva York todo el tiempo con estos [audífonos] puestos, esto fue pre-pandemia. Estaba en el metro [a las] 11:45 para recoger a Lea en el centro de la escuela rusa y me detuvieron a punta de cuchillo", recordó él. "Fue bastante loco. Me di cuenta de que me había puesto demasiado cómodo en la ciudad. Mi guardia estaba baja".

"Estaba al final del metro", continuó Cooper. "Sentí que alguien se acercaba. Pensé, 'Oh, quieren tomar una foto o algo'. Cuando me volví, me encontré contra el poste como si fuera French Connection o algo así, y me di la vuelta. Miré hacia abajo y vi un cuchillo".