Chikybombom agradece la fuerte fuerte depresión que vivió

Hoy, convertida en una estrella continental -Su "buenas buenas" resuena al mismo tiempo con acento porteño o con freseo chilango-, debuta en las pantalla de E! como uno de los cuatro condimentos de Ojos de Mujer, quizás el más picante.

Una vez a la semana, a partir del jueves 2 de diciembre, se sentará junto a Érika De la Vega, Carla Medina y Elizabeth Gutiérrez a debatir sobre distintos temas que interesan y/o aquejan a la sociedad actual. Todo, bajo la premisa del punto de vista femenino, bandera que Chiky subraya en importancia.

"Ojos de Mujer es la oportunidad que tengo para demostrar que no solo soy el 'buenas buenas' o 'la vida me sabe a fruta'. Voy a demostrar que me he preparado y he trabajado en mi para mostrarles muchas cosas más", nos declara.

De eso estamos muy seguros... Y por eso no nos perderemos Ojos de Mujer, todos los jueves en E!

ARG 22:00 Hs.

CHI 22:00 Hs.

COL 10:00 pm.

MEX 10:00 pm.

PER 10:00 pm.

VEN 11:00 pm.