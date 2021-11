Niegan que el príncipe Carlos haya preguntado por el color de piel de los hijos de Meghan y Harry

El príncipe de Gales es blanco de una crítica acusación.

Clarence House, la casa real del príncipe Carlos y Camilla, duquesa de Cornwall, niega una acusación hecha en un nuevo libro de que el príncipe de Gales preguntó cuál sería el color de piel de los hijos del príncipe Harry y Meghan Markle.

Según los informes, la afirmación se hizo en el nuevo libro de Christopher Andersen Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan. Según Page Six del New York Post, el libro, citando una fuente, alega que Carlos tuvo una conversación con Camilla la mañana en que Harry y Meghan anunciaron su compromiso en 2017 en la que él supuestamente dijo, "Me pregunto cómo serán los niños". Page Six informó que la fuente del libro afirmó que Camilla estaba "algo desconcertada" por la pregunta y supuestamente respondió, "Bueno, absolutamente hermosos, estoy segura". Carlos supuestamente preguntó entonces, "Quiero decir, ¿cuál crees que podría ser la complexión de sus hijos?"