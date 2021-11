Thomas Wells, concursante de The X Factor, murió luego de un horrible accidente

Facebook

Mientras se sentaba al lado de su cama con su familia, ella tocó su canción I Can Only Imagine mientras "rezaba por un milagro para que él sobreviviera", dijo Jessica. "Solo estaba orando a Dios, 'Por favor, salva a mi esposo'".

Thomas y Jessica, novios de la escuela secundaria, se conocieron en 2003 y se casaron al año siguiente, según su obituario. Él compitió en The X Factor en 2011 y, dos años después, apareció en The Winner Is.

"Él era cristiano, así que sé que le gustaría que su música continuara", le dijo Jessica a E! News. "Quiero centrarme en su música, su amor por la familia y por Dios. Él amaba a Estados Unidos. Era un verdadero patriota. Quiero decir, él, era una persona increíble y única. Y, ya sabes, era mi mejor amigo, mi primer novio... Hemos estado juntos durante 17 años y creo que la única vez que estuvimos separados fue cuando él fue a hacer The X Factor".