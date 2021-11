Scott Disick fue visto con dos mujeres durante una salida nocturna

Un testigo le dijo a E! News de que los dos llegaron juntos y pasaron varias horas dentro del restaurante con algunos otros amigos antes de irse alrededor de las 11 p.m. Scott fue fotografiado conduciendo una camioneta mientras estaba sentado junto a un hombre, con la primera mujer sentada en el asiento trasero con otra mujer. La estrella de Keeping Up With the Kardashians no ha comentado sobre su salida nocturna.

El Daily Mail informó que la primera mujer es la modelo y ex novia de Scott, Christine Burke, con quien se había reunido menos de dos semanas antes durante una noche de fiesta en Hollywood. Pero la modelo de 25 años compartió en su Instagram a las 9 p.m. del viernes una foto de una salida nocturna con sus dos hermanos.