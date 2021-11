Karol G sufrió una dolorosa caía en pleno show en Miami

Karol tardó un poco en recuperarse, pero tras unos segundos, la artista de EL MAKINÓN recuperó el aliento y volvió a ponerse en pie con una de sus preocupadas bailarinas a su lado y envuelta entre la ovación del público.

Más adelante en el show, la ex de Anuel AA reveló, "Se me partieron todas las uñas. Yo creo que se me partió una rodilla. Se me partió todo, me duele todo".

"Pero nada, ustedes creen que después de haber llenado esta arena por primera vez en mi vida…", agregó bastante emocionada y conteniendo las lágrimas. "Olvídense de lo que pasó, por favor, que yo quería que fuera perfecto".