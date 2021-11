Mira cómo han cambiado las estrellas de Si Tuviera 30

En 2004, Jenna Rink intenta vivir la vida como adulta después de pedir un deseo por su cumpleaños 13.

El público se enamoró de la comedia romántica, protagonizada por Jennifer Garner y Mark Ruffalo, cuando se estrenó el 23 de abril de 2004. Desde entonces, la película no ha hecho más que crecer en popularidad, con Ariana Grande incluso haciendo un homenaje a la película en el video de Thank U, Next y hasta vistiendo hace poco el legendario Versace que usó Jennifer en la cinta.