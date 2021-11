Kanye “Ye” West dice que él “avergonzó” a Kim Kardashian durante un evento de su campaña presidencial

Él hizo referencia a Kim y su familia varias veces, incluso con respecto al episodio maníaco que enfrentó en 2016. "Me colocaron bajo medicación pesada", recordó. "Desde entonces, tomé y dejé la medicación, lo que me dejó susceptible a otros episodios, que mi esposa, mi familia y mis fans han tenido que soportar".

En una sección sobre política, Ye dijo con franqueza, "Dios mío, a mi esposa no le gustaba que yo usara la gorra roja", en referencia a la gorra "Make America Great Again" usada en apoyo del ex presidente Donald Trump y en relación con su campañas presidenciales.

"Siendo una buena esposa, ella solo quería protegerme a mí y a nuestra familia. Me convertí a mí y a nuestra familia en un objetivo al no alinearme con la postura política de Hollywood, y eso fue difícil para nuestro matrimonio", dijo Ye en su oración. "Luego me postulé para presidente sin la preparación adecuada y sin aliados en ninguno de los lados. Avergoncé a mi esposa por la forma en que presenté información sobre nuestra familia durante la primera y, gracias a Dios, única conferencia de prensa".

Durante su primer evento de campaña en Carolina del Sur en julio de 2020, la estrella le dijo a la multitud que él y Kim habían hablado sobre el aborto mientras ella estaba embarazada de su primera hija, North West. "Incluso si mi esposa se divorciara de mí después de este discurso, ella trajo a North al mundo, incluso cuando yo no quería", le dijo a los asistentes. "Se puso de pie y protegió a esa niña".

En su oración, Ye señaló, "Todo lo que mi padre tuvo que decir después fue, 'Escribe tu discurso la próxima vez, hijo'".