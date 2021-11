Kim Kardashian y North West nos regalan los momentos más dulces en su nuevo canal de TikTok

Los fanáticos de las Kardashian tienen una cosa más para estar agradecidos por este Día de Acción de Gracias.

En la fiesta de Estados Unidos, el 25 de noviembre, Kim Kardashian y su hija de 8 años North West, la mayor de los cuatro hijos que ella comparte con su ex Kanye West, lanzaron la mejor colaboración entre madre e hija: un canal conjunto de TikTok, para resaltar su dulce vínculo y documentar aún más sus adorables travesuras.

Su primer video, ambientado con el sencillo de verano de Doja Cat Need to Know, muestra ... redoble de tambores, por favor: Un "día de spa", que incluye primeros planos de productos de la marca de cuidado de la piel Kylie Skin de la hermana de Kim, Kylie Jenner, y un video selfie rápido de Kim y North apareciendo sincronizar sus labios con la letra de la cantante "diez de diez".